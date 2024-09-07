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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Вино, гастрономические открытия и новые впечатления: Ялта зовёт на WINEPARK Fest

Вино, гастрономические открытия и новые впечатления: Ялта зовёт на WINEPARK Fest

14 сентября Винный парк курорта Mriya Resort & SPA приглашает на WINEPARK Fest. Гостям предлагают экскурсии, дегустации, творческие мастер-классы по созданию авторских винных бокалов и картин в технике энографики.

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