Американская оборонно-технологическая компания Firestorm Labs продемонстрировала технологию экспедиционного аддитивного производства прямо в море без необходимости берегового снабжения.
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Американская оборонно-технологическая компания Firestorm Labs продемонстрировала технологию экспедиционного аддитивного производства прямо в море без необходимости берегового снабжения.
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