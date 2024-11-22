ТАСс: АСВ и "Оборонстрой" требуют взыскать с Тимура Иванова свыше 4 млрд рублей

Банк "Интеркомерц" в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и представители компании "Оборонстрой", которые признаны потерпевшими по уголовному делу экс-заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, потребовали взыскать с фигурантов свыше 4,2 млрд рублей.
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