Брянская «Десна» проиграла уфимскому «Динамо» в матче Суперлиги со счетом 69:93. Лучшими в составе гостей стали Артём Писарчук с 16 очками и Азат Тукмаков с 14 очками.
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