Начинаем шестидневное прощание с ноябрем – в следующий раз ноябрьский понедельник случится ооочень нескоро, так то радуйтесь уже этому, дорогие) Следующая станция – декабрь.
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Начинаем шестидневное прощание с ноябрем – в следующий раз ноябрьский понедельник случится ооочень нескоро, так то радуйтесь уже этому, дорогие) Следующая станция – декабрь.