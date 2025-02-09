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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Депутаты Госдумы хотят запретить россиянам давать детям необычные имена

Депутаты Госдумы хотят запретить россиянам давать детям необычные имена

Депутаты Госдумы хотят запретить называть детей необычными именами. Над законопроектом работают второй год, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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