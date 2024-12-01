Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России

В РФ отметили увеличение количества людей, заразившихся микоплазменной пневмонией. Об этом сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
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