Француз из "харьковского списка" наемников выкладывал снимки с Украины с оружием

Француз Алексис Дрион, чье имя находится в списке тех, кто был в Харькове во время удара ВС РФ по расположению французских наемников, находился на территории Украины с оружием в руках, о чем свидетельствуют его снимки в Facebook*.
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