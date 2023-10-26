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На южной границе США поймали рекордное число нелегалов

На южной границе США поймали рекордное число нелегалов

По данным пограничной службы США, число нелегальных мигрантов, которые пытались за последний год прорваться через южную границу страны, перевалило за три миллиона – это стало рекордом за все время ведения статистики.

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