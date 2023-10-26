На южной границе США поймали рекордное число нелегалов

По данным пограничной службы США, число нелегальных мигрантов, которые пытались за последний год прорваться через южную границу страны, перевалило за три миллиона – это стало рекордом за все время ведения статистики.
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