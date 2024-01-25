Вселенная услышит: как правильно загадывать желание в транзит Меркурия в Рыбы 29 января Алёна Юрьева 29 января 2024 года обещает быть особенным временем для тех, кто стремится к самопознанию, воплощению мечтаний и загадыванию желаний.