⚽️ В новониколаевском ФОКе прошел 2-й тур чемпионата Новониколаевского района по футзалу. Вторым соперником нашей футбольной команды "Дилетанты" стал михайловский "Себряковцемент".
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⚽️ В новониколаевском ФОКе прошел 2-й тур чемпионата Новониколаевского района по футзалу. Вторым соперником нашей футбольной команды "Дилетанты" стал михайловский "Себряковцемент".