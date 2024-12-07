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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚽️ В новониколаевском ФОКе прошел 2-й тур чемпионата Новониколаевского района по

⚽️ В новониколаевском ФОКе прошел 2-й тур чемпионата Новониколаевского района по футзалу. Вторым соперником нашей футбольной команды "Дилетанты" стал михайловский "Себряковцемент".

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