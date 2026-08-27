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SHAMAN не первый год говорит об одном и том же: почему при постоянных гастролях ему всё труднее находить время для дочери

SHAMAN не первый год говорит об одном и том же: почему при постоянных гастролях ему всё труднее находить время для дочери

«Подарками она, можете не сомневаться, обеспечена. А вот что касается внимания, то уделяю ей не так много, как мне бы того хотелось».

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