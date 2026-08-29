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Аргументы и Факты

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Уилкерсон объяснил, почему многие боевики ВСУ хотят попасть в плен

Уилкерсон объяснил, почему многие боевики ВСУ хотят попасть в плен

Множество украинских боевиков стремится сдаться в плен ВС РФ, зная о хорошем обращении российских военных с теми, кто сложил оружие, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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