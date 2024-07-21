Советские лыжники празднуют победу В 1972 году в Японии вышло несколько газет с несколько необычными заголовками: "Советский лыжник сказал волшебное слово "дахусим" и выиграл Олимпиаду" и "Советский Союз бросил вызов всем".
Как советский лыжник отказался склонить знамя СССР перед Императором Японии в Саппоро. Что с ним сделали
Комментарии
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Ингерман Ланская
савейская спортсменка роднина поддержала этих 15 предателей.. и тарасова тоже за этих...... т.е. случись подобное при совдепии ,эти савейские спортсмены предали не задумываясь... так что, савейский "патриотизьм" - это лапша на уши совкового пипла из всяких "правдочек"
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50 мин.
Ингерман Ланская
да, мы помним цель балВШИвиков-камуноидов - мы на горе ВСЕМ ..мировой пожар раздуем ... вот угли от того пожара до сих пор не потухли - на окраине, на ближнем востоке...
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47 мин.
л
людмила
Чтобы высказать свое мнение необязательно коверкать язык. Или мысли такие, что по-другому и не скажешь?😂
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43 мин.
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