Как советский лыжник отказался склонить знамя СССР перед Императором Японии в Саппоро. Что с ним сделали

Ингерман Ланская савейская спортсменка роднина поддержала этих 15 предателей.. и тарасова тоже за этих...... т.е. случись подобное при совдепии ,эти савейские спортсмены предали не задумываясь... так что, савейский "патриотизьм" - это лапша на уши совкового пипла из всяких "правдочек"

Ингерман Ланская да, мы помним цель балВШИвиков-камуноидов - мы на горе ВСЕМ ..мировой пожар раздуем ... вот угли от того пожара до сих пор не потухли - на окраине, на ближнем востоке...