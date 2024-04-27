"Ребят, я реально не в курсе!"

Александр Ляшенко

Песков и здесь засветился,похоже он караулит по заданию США нашего Президента, и путин ничего против,сделать не может,хоть и шутя,но он об этом как то сказал: мол гонит мой прессекретарь, такую пургу. Это навевает на грустные мысли о судьбе и путях России с таким президентом и его окружением.