Дмитрий Песков заявил что ничего не знал о двух домах Тимура Иванова за 3 млрд рублей Интересная жизнь с Vera Star Сегодня все гадают, что же подвело отправленного в СИЗО Тимура Иванова, который еще буквально несколько дней назад кушал фуагра, а сегодня вынужден довольствоваться пищей приготовленной за казенный счет.
"Ребят, я реально не в курсе!"
Комментарии
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Александр Ляшенко
Песков и здесь засветился,похоже он караулит по заданию США нашего Президента, и путин ничего против,сделать не может,хоть и шутя,но он об этом как то сказал: мол гонит мой прессекретарь, такую пургу. Это навевает на грустные мысли о судьбе и путях России с таким президентом и его окружением.
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2 час.
Игорь Ильченко
Шайка-лейка и Песков такой же. При Сталине, как сейчас, не воровали. ПОЗОР!!!
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15 мин.
Ингерман Ланская
чё, жил при сталене?
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47 сек.
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