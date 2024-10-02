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Как в России отметят День среднего профессионального образования

Как в России отметят День среднего профессионального образования

Расскажем о самых интересных событиях, которые состоятся 2 октября.фото: vk.com/mas.tergoda --> 2 октября по указу президента Владимира Путина в России отмечается День среднего профессионального образования.

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