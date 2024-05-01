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FiNE NEWS

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Норвегия увеличит помощь Украине на 600 миллионов долларов

Норвегия увеличит помощь Украине на 600 миллионов долларов

Норвегия выделит Украине помощь в размере 600 миллионов долларов Правительство Норвегии выделит новую помощь Киеву в размере 600 миллионов долларов, написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X.

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