Норвегия увеличит помощь Украине на 600 миллионов долларов

Норвегия выделит Украине помощь в размере 600 миллионов долларов Правительство Норвегии выделит новую помощь Киеву в размере 600 миллионов долларов, написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X.
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