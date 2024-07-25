Лебедев: ВС РФ ударили по ПВО, РЭБ и складам ракет в Киевской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные атаковали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и склады с ракетами Вооруженных сил Украины в Киевской области.
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