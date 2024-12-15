Весомый аргумент

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев на XIV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил: «Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена — это остается приоритетом для нашей страны».
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