Баловни судьбы: какими будут дети, рожденные осенью

Детям, появившимся на свет с сентября по ноябрь, природа выдает авансом массу бонусов А вот как распорядиться этим богатством, зависит от них самих.
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