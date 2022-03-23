Рустам Минниханов принял участие в открытии технопарка «Чирчик» в Ташкентской области

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Узбекистане. В рамках программы Рустам Минниханов принял участие в открытии химико-индустриального технопарка «Чирчик» (Ташентская область).
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