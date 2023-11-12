Высокие ставки. Спрос на ипотеку на вторичку рухнул почти в половину

Средняя рыночная ставка по ипотеке в ноябре достигла 17%. В таких условиях мало кто готов рассмотреть для себя покупку вторичного жилья, на которое не распространяются льготные программы, поэтому спрос на ипотечные займы на вторичное жилье сократился на 30–45%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.