Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области

Российское продвижение в Курской области вызвало «большую панику» у Киева, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали такого «серьезного удара», заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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