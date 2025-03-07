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В России появится новая концепция по «понаехавшим», но вряд ли она ответит на все вопросы россиян

В России появится новая концепция по «понаехавшим», но вряд ли она ответит на все вопросы россиян

Миграция на высшем уровне: МВД вслушивается в слова Путина, и думает, с кого начать Дмитрий Родионов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Материал комментируют: Андрей Милюк Эдуард Попов Концепция обновленной государственной миграционной политики должна быть принята в 2025 году, заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин.

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