ИЗВЕСТИЯ iz

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  • лина любимцева
    Бесполезно заключать сделки с этими лживыми вороватыми ТВАРЯМИ!! Верить Западу НЕЛЬЗЯ!!Единственное судн...
  • Валентин Щербаков
    Нашему командованию надо приложить максимум усилий чтобы ни один танк или установка с Запада не попали на территорию 404В Совфеде назвали...

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