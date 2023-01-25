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Свежие комментарии
ЛЛ
лина любимцева
Бесполезно заключать сделки с этими лживыми вороватыми ТВАРЯМИ!! Верить Западу НЕЛЬЗЯ!!
Единственное судн...
Валентин Щербаков
Нашему командованию надо приложить максимум усилий чтобы ни один танк или установка с Запада не попали на территорию 404
В Совфеде назвали...
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Д-30
.
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