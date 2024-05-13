«Крупнейшая встряска»: новость об отставке Шойгу стала темой №1 в западных СМИ

Информация о перестановке в российском руководстве стала главной темой для зарубежной прессы. Зарубежные СМИ массово принялись писать о предложении президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова главой Министерства обороны РФ.
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