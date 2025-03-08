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Бригада «Север-V» отбила наступление ВСУ на свои позиции близ Часова Яра

Бригада «Север-V» отбила наступление ВСУ на свои позиции близ Часова Яра

Военнослужащие бригады «Север-V» отбили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на свои позиции близ населенного пункта Часов Яр, боевики пытались атаковать участок обороны российских бойцов, сообщил ТАСС представитель бригады.

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