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Соболенко о срыве после поражения в финале US Open: «Если бы держала все внутри, то не смогла бы сказать после ни слова или наговорила бы не самых приятных вещей»

Арина Соболенко объяснила эмоциональные срывы после поражения в финале US Open от Елены Рыбакиной (4:6, 7:5, 2:6).

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