7,3 л, новый салон, 18 колонок Bang & Olufsen, Qualcomm 5G. Представлены пикапы Ford F-Series Super Duty 2023

Компания Ford представила новые грузовые пикапы Ford F-Series Super Duty 2023 модельного года. Это целая линейка автомобилей — от больших пикапов и до коммерческих грузовиков и специальных машин для строительных организаций и коммунальных служб.
Компания Ford представила новые грузовые пикапы Ford F-Series Super Duty 2023 модельного года. Это целая линейка автомобилей — от больших пикапов и до коммерческих грузовиков и специальных машин для строительных организаций и коммунальных служб.
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