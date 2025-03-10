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Игра в слова: прокачайте гибкость мышления и память с помощью экспресс-теста

Игра в слова: прокачайте гибкость мышления и память с помощью экспресс-теста

Наш мозг любит тренировки, и чем разнообразнее они будут, тем лучше он будет работать. Один из простых и увлекательных способов прокачать мышление — игры со словами, где нужно соединить два понятия в одно.

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