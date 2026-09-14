«Разрешил мне быть собой»: Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили седьмую годовщину свадьбы

Журналистка Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов отметили седьмую годовщину со дня свадьбы. По случаю праздничной даты супруги обменялись публичными признаниями в Сети, вспомнив и день венчания, и пройденные вместе годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
Какой ужас...