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«Разрешил мне быть собой»: Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили седьмую годовщину свадьбы

«Разрешил мне быть собой»: Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили седьмую годовщину свадьбы

Журналистка Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов отметили седьмую годовщину со дня свадьбы. По случаю праздничной даты супруги обменялись публичными признаниями в Сети, вспомнив и день венчания, и пройденные вместе годы.

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