Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес получил 4,5 года за изнасилование

ТАСС/EPA/ALBERTO ESTEVEZ Суд приговорил бывшего футболиста испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения по делу об изнасиловании, сообщила в четверг, 22 февраля, La Vanguardia.