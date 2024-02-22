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Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес получил 4,5 года за изнасилование

Экс-игрок "Барселоны" Дани Алвес получил 4,5 года за изнасилование

ТАСС/EPA/ALBERTO ESTEVEZ Суд приговорил бывшего футболиста испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения по делу об изнасиловании, сообщила в четверг, 22 февраля, La Vanguardia.

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