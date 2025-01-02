Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +12°, солнечно• Севастополь: +12°, солнечно• Ялта: +12°, ясно• Алушта: +12°, ясно• Евпатория: +12°, солнечно• Саки: +12°, солнечно• Бахчисарай: +12°, солнечно• Джанкой: +13°, облачно• Судак: +11°, ясно• Феодосия: +12°, ясно.
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