В новых справочниках средняя стоимость запчастей может снизиться на 4%

Новые справочники, сформированные по измененной методике оценки стоимости запчастей, позволили учитывать реальные рыночные цены на запчасти, в том числе - на “праворульные” автомобили, популярные на Дальнем Востоке, что сделало расчет стоимости запчастей для них более справедливым.