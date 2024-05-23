Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

В новых справочниках средняя стоимость запчастей может снизиться на 4%

В новых справочниках средняя стоимость запчастей может снизиться на 4%

Новые справочники, сформированные по измененной методике оценки стоимости запчастей, позволили учитывать реальные рыночные цены на запчасти, в том числе - на “праворульные” автомобили, популярные на Дальнем Востоке, что сделало расчет стоимости запчастей для них более справедливым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх