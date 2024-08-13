Минспорта ДНР сообщило о смерти велогонщицы после аварии с грузовой машиной

В Донецкой Народной Республике после аварии с КамАЗом скончалась несовершеннолетняя велогонщица. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.
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