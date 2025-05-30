Владимир Мединский и его семья внесены в базу украинского «Миротворца»: новые вызовы для главного переговорщика Кремля Ирина Валькова29 мая 2025 года в информационное поле вновь ворвался скандал, связанный с помощником президента России Владимиром Мединским, который играет ключевую роль в российско-украинских переговорах.