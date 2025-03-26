В России заговорили о мобилизации. Генерал из Думы рассказал о законе. Всех в армию

После слов президента России о ротации наших бойцов в России заговорили о второй волне мобилизации. Пока эксперты оценивают вероятность и значение слов Путина, который сообщил, что Минобороны обдумывает "наболевший " вопрос, слово взял генерал из Госдумы, призвавший ввести принять новый закон, обязывающий всех отправиться в Вооружённые силы России.