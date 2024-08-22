Браконьер запер 30 диких кабанов для незаконной охоты

Житель Самарской области обвиняется в незаконной охоте и причинении многомиллионного ущерба природе. Он запер в вольере 33 диких кабана – 19 взрослых особей и 14 детенышей – с целью использования их для незаконной охоты.
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