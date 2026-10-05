С Андрея Дорошенко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Народного избранника подозревают в хищениях при строительстве дороги на Западном Обходе Краснодара

С Андрея Дорошенко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Народного избранника подозревают в хищениях при строительстве дороги на Западном Обходе КраснодараЦентральный районный суд Сочи избрал меру пресечения для Андрея Дорошенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.