С Андрея Дорошенко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Народного избранника подозревают в хищениях при строительстве дороги на Западном Обходе Краснодара

С Андрея Дорошенко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали. Народного избранника подозревают в хищениях при строительстве дороги на Западном Обходе КраснодараЦентральный районный суд Сочи избрал меру пресечения для Андрея Дорошенко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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