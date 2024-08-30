В России предложили увеличить лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Власти России запланировали увеличение лимита пенсионных баллов для работающих пенсионеров.РБК сообщает, что могут будут изменены правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
- Киев долго выпрашивал ракетный удар: Почти полный блэкаут по всей Украине - русские начали внезапный штурм, пока ВСУ прятались в подвалах
Свежие комментарии