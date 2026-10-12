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Царьград

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СНБ Армении изъяла 70 кг марихуаны на границе с Ираном

СНБ Армении изъяла 70 кг марихуаны на границе с Ираном

В Сюникской области задержаны двое граждан Армении, перевозившие в Ереван 69,3 кг марихуаны, извлечённой из тайника у села Нрнадзор.

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