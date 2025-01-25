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Русский солдат отбил дрон ВСУ прикладом: подробности героического поступка

Русский солдат отбил дрон ВСУ прикладом: подробности героического поступка

Русский военнослужащий отразил атаку ударного дрона ВСУ, использовав приклад автомата. Событие произошло на открытой местности, причинив бойцу минимальные повреждения.

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