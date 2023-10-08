Бои под Кременной: Батальон «Москва» ищет точки прорыва

Командование ВСУ не может понять, где находится свежая 25-я армия российский войск Константин Ольшанский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, архив Вооруженные силы России усиливают наступление на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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