Steak Lovers
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Steak Lovers

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Ягодный пирог нежнее Наполеона и бисквитов: десерт к чаю из замороженных ягод

Ягодный пирог нежнее Наполеона и бисквитов: десерт к чаю из замороженных ягод

Нежный пирог на десерт к чаю готовится совсем просто, главное знать правильный рецепт. Мы предлагаем попробовать именно такой: ягодный пирог получится нежнее Наполеона и других тортов, ингредиенты для него потребуется лишь самые базовые.

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