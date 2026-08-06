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Татар-информ

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«Татмедиа» и казанский ЦУМ подписали соглашение о сотрудничестве

«Татмедиа» и казанский ЦУМ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между «Татмедиа» и креативным пространством «Центр уникального мастерства» (ЦУМ) состоялась сегодня в Казани.

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