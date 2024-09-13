Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению во взятках

Начальник тыла института МВД России задержан в Красноярске по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии