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Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению во взятках

Начальника тыла института МВД задержали в Красноярске по подозрению во взятках

Начальник тыла института МВД России задержан в Красноярске по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на своем сайте.

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