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Панарин забил за «Рейнджерс» во втором матче подряд

Панарин забил за «Рейнджерс» во втором матче подряд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимают на своем льду «Бостон»В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимают на своем льду «Бостон»Во втором периоде за хозяев шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин.

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