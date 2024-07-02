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Как сейчас живет младший сын Александра Лукашенко, который учится за границей

Как сейчас живет младший сын Александра Лукашенко, который учится за границей

Александр Лукашенко. Фото lenta.ruВ эфире белорусского телевидения представитель китайского вуза поделился впечатлениями о Николае Лукашенко, младшем сыне президента Белоруссии, который обучается в Пекинском университете.

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