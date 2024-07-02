Как сейчас живет младший сын Александра Лукашенко, который учится за границей

Александр Лукашенко. Фото lenta.ruВ эфире белорусского телевидения представитель китайского вуза поделился впечатлениями о Николае Лукашенко, младшем сыне президента Белоруссии, который обучается в Пекинском университете.
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