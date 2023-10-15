Анатолий Вассерман сказал, когда завершится вооруженный конфликт Израиля и Палестины

Tyman Ros А чего он не предугадал, когда конфликт обостриться? Вот Жириновеий знал.

Компанцев Сергей просто у израиля тонкость територию израиля евреи должны покинуть до 31. 12. 24 года это сталин дал а аренду в 47 г. факт и 2 бутжет израиля все время оплачивал родщильд а он мерт а война любая стоит денег а вы могли видеть какие ржавые вешают на самолеты часть то может и не взорватся факт и жириновский то говорил многое и сбывалось..факт..