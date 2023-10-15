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Анатолий Вассерман сказал, когда завершится вооруженный конфликт Израиля и Палестины

Анатолий Вассерман сказал, когда завершится вооруженный конфликт Израиля и Палестины

Публицист Анатолий Вассерман высказал свое мнение относительно обострившегося палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Tyman Ros
А чего он не предугадал, когда конфликт обостриться? Вот Жириновеий знал.
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4 час.
Компанцев Сергей
просто у израиля тонкость територию израиля евреи должны покинуть до 31. 12. 24 года  это сталин дал а аренду в 47 г. факт и 2 бутжет израиля все время оплачивал родщильд а он мерт а война любая стоит денег а вы могли видеть какие ржавые вешают на самолеты часть то может и не взорватся факт и жириновский то говорил многое и сбывалось..факт..
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2 час.
mm
milana malevich
Нельзя забирать чужую землю  и притеснять коренное население, образование Израиля как страны было выгодно Сша , которое как говориться играет в долгую для своей выгоды! Вот и результат, Сша будет поддерживать  Израиль, пока  ей будет выгодно, не смотря , что там живет много евреев!  Они же и здадут  всех.
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2 час.

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