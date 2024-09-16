Игроки «Catizen» возмущены неожиданными изменениями в раздаче игр Telegram

Игра Catizen столкнулась с критикой после объявления распределения токенов CATI. Пользователи выразили недовольство по поводу изменений в критериях распределения и низкой доли криптовалюты, которую они получили.
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